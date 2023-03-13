11 ألف زيارة

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وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية، ومخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية الكترونية، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار الإشعارات الالكترونية مدينة أو دائنة.
وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
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