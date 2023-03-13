حملة لتبقى

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حيث تقدر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات أن انخفاض الضغط حوالي 30% يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد عن 3 %.
وبينت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار (انخفاض) أو (ارتفاع ضغط) للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات، وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة، واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة، وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به.
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