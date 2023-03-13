شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، تنظم غدا ملتقى المشاريع الرأسمالية «سُدُم»، برعاية رئيس الهيئة المهندس خالد السالم، وبحضور عدد كبير من المهتمين في قطاع المقاولات والمشاريع.

وسيشهد الملتقى إطلاق المنصة الخاصة لمشروعات المدينة، كما سيستعرض تفاصيل ومتطلبات ومواعيد طرح المشاريع، وسوف يتعرف المقاولين والمشاركين على لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

ودعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، المهتمين والراغبين في المشاركة بالملتقى، التسجيل على الموقع SUDUM.INFO.