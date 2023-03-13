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الهيئة الملكية

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- بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، تنظم غدا ملتقى المشاريع الرأسمالية «سُدُم»، برعاية رئيس الهيئة المهندس خالد السالم، وبحضور عدد كبير من المهتمين في قطاع المقاولات والمشاريع.

وسيشهد الملتقى إطلاق المنصة الخاصة لمشروعات المدينة، كما سيستعرض تفاصيل ومتطلبات ومواعيد طرح المشاريع، وسوف يتعرف المقاولين والمشاركين على لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

ودعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، المهتمين والراغبين في المشاركة بالملتقى، التسجيل على الموقع SUDUM.INFO.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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