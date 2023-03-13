الهيئة الملكية

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وسيشهد الملتقى إطلاق المنصة الخاصة لمشروعات المدينة، كما سيستعرض تفاصيل ومتطلبات ومواعيد طرح المشاريع، وسوف يتعرف المقاولين والمشاركين على لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
ودعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، المهتمين والراغبين في المشاركة بالملتقى، التسجيل على الموقع SUDUM.INFO.
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