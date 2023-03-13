وفد ألماني

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وناقش اللقاء حلول السكك الحديدية وبناء مشاريعها، وأنظمة وصناعة البوابات الآمنة وحلول الحماية في عربات السكك الحديدية، وحلول مرافق البنية التحية والذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية، وخدمات أنظمة النقل المستقل، وحلول النظام البيئي، إضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وإيجاد المزيد من فرص التعاون بين ممثلي الشركات الألمانية التي يضمها الوفد ونظرائهم في الجانب السعودي.
وأكد الجانبان خلال مباحثاتهما العمل سويا، على تعزيز الروابط والعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اقتصاد البلدين، وإقامة شراكات تجارية واقتصادية تخدم الشعبين الصديقين وتسهم في خدمة المجالات التنموية.
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