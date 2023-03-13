شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: قطاع الطاقة المصرى قادر عن مواجهة التحديات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن قطاع الطاقة المصرى قادر عن مواجهة التحديات الدولية وتشمل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن مصر تمتلك البنية التحتية القوية والكوادر البشرية المؤهلة بما يدعم الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف وزير البترول، فى لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن وزارة البترول تواكب التطورات العالمية فى مجال الاستدامة والطاقة لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات الراغبة فى الاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وحشد كبير من قيادات الاقتصاد والأعمال والبنوك فى مصر.