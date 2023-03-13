شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة لنسبة 42% من القطاع بمصر فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن لدينا استراتيجية للإسراع فى الوصول بالطاقة الجديدة للمساهمة بنسبة 42% بقطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبنى على النجاحات التى تحققت خلال يوم إزالة الكربون أثناء قمة المناخ Cop27 والمشاركة فى الفعاليات الدولية والإقليمية.

وأضاف وزير البترول، فى لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن إزالة الكربون يعد عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً لتأثيره القوى على الاحتباس الحرارى، لافتًا إلى أهمية التعاون الدولى المشترك لمكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

حضر اللقاء جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وحشد كبير من قيادات الاقتصاد والأعمال والبنوك فى مصر.