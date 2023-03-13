شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 13-3-2023.. تصدير شحنات المشغولات الذهبية للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 13-3-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنه المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تصدير ثاني شحنة من الشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

اتحاد الغرف: تصدير ثانى شحنة من المشغولات الذهبية للخليج بعد إلغاء رسوم التثمين

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تصدير ثاني شحنة من الشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين والذي أقره دكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات.

التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بهيئة تنمية الصعيد

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لتفقد أعمال تقييم عدد 42 متقدما لشغل وظائف قيادية بالهيئة.

اقتصادية قناة السويس: نشاط ملحوظ خلال فبراير فى مينائى السخنة والأدبية

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال شهر فبراير 2023، حيث أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي بلغ 40 سفينة لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر فبراير 1619146,56 طن.

أسعار الذهب اليوم تسجل 1900 جنيه للجرام من عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع بدعم من ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً بشكل كبير بسبب الإقبال على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الأسواق المالية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي.

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعدم قبول إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 98 لسنة 2023 بوقف لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.13% بجلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.001 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 83.26 دولار لبرنت و77.12 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 83.26 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.12 دولار.