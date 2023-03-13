الجنيه يصل إلى 15 ألف.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح لموقع "مصراوي".

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1250 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1607 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1875 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2142 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 15 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1882 دولارا للأوقية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة قدرها نحو 0.74%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.