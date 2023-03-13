شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية: مصر تلعب دوراً محورياً وتعد مركزاً إقليمياً للعبور لإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، منتدى يوم الاستثمار الإفريقي، بحضور سفراء بعض الدول الإفريقية، ومسئولي بعض المنظمات الإفريقية والأجنبية، حيث أكد جمال الدين في كلمته بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، أن القارة السمراء تتمتع بفرص استثمارية واعدة واصفاً إياها بأرض الفرص حيث تتوافر لديها موارد طبيعية هائلة يمكننا استغلالها بشكل جيد في عدد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، فضلاً عن الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع بها أراضي القارة الإفريقية، وغيرها من العوامل فضلاً عن كوادرها البشرية تلك العوامل تشير إلى فرص نمو حقيقية في القارة الأفريقية خلال السنوات القادمة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة استخدام التكنولوجيا، والعمالة من أبرز العوامل التي تعزز فرص الاستثمار في القارة السمراء، كما تتمتع أفريقيا بوفرة المواد الخام التي يمكن تحويلها بسهولة إلى منتجات مصنعة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية بشكل كبير في القارة.

وأوضح أن مصر تلعب دوراً محورياً وتعد مركزاً إقليمياً للعبور للقارة الإفريقية حيث سهولة النفاذ للأسواق الإفريقية من خلالها، فضلاً عن كونها مركز الترويج للاستثمار في دول القارة الأفريقية، حيث تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص.

وعقب انتهاء كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بيتي وجيت زون انترناشيونال للتعاون المشترك .