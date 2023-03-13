أسعار النفط تسجل 83.26 دولار لبرنت و77.12 دولار للخام الأمريكى

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وقالت مجلة بولتيكو إن حلفاء الرئيس جو بايدن فى حركة المناخ يستعدون لأكبر انتكاسة من قبل إدارته، مع اقترابه من الموافقة على مشروع نفطى فى ألاسكا، والذى سيضخ مزيد من الكربون إلى الغلاف الجوى بما يعادل 60 منشأة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم.
ومن المتوقع أن توافق إدارة بايدن على خطط كونوكو فيليبس لبناء مشروعها المقترح ويلو على أرض فيدرالية فى التندرا بالقطب الشمالى، وفقا لثلاث مصادر مطلعة فى المنظمات البيئية التي تحدثت مع البيت الأبيض ووزارة الداخلية فى الأيام الماضية بشأن الموضوع. لكن لا يوجد مؤشر بعد على أن ترامب نفسه سيوقع الموافقة، وأن الإدارة تحاول على ما يبدو أن تقرر مدى الأهمية التي سيكون عليها هذا المشروع.
وأصر البيت الأبيض خلال اليومين الماضين إن الإدارة لم تصل لقرارات نهائية بشأن المشروع، إلا أن مسئولي الإدارة تحدثوا عن أهمية إنتاج النفط فى الأشهر الأخيرة، وقالت مصادر من خارج الإدارة أنهم كانوا يوقعون موافقة على المشروع يوم الجمعة الماضى.
وقالت بولتيكو إن الموافقة على مشروع ويلو سيكون التحول الأحدث من قبل بايدن صوب الوسط السياسى مع سعيه لخوض انتخابات لفترة رئاسية ثانية، وكان قد اغضب الليبراليون الأسبوع الماضى بقوله لأن لن يصوت بنقض رفض الجمهوريين للتغييرات فى قانون واشنطن الجنائى.