شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: قطاع البترول يشهد حالياً وجود سيدات متميزات يثرين العمل البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمينات المرأة بقطاع البترول الاحتفال بأعياد الأسرة والمرأة، والذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن قطاع البترول يولى كامل الدعم لأسرته الكبيرة من العاملين الذين ينفذون استراتيجية الوزارة فى زيادة الإنتاج من الثروة البترولية والحفاظ على الاستقرار الذى تشهده مصر فى سوق المنتجات البترولية، ونتائج الأعمال التى تتنامى عاماً بعد الآخر، موجهاً التحية لسيدات قطاع البترول والثروة المعدنية اللائى يسهمن فى تحقيق ذلك وتشاركن أسرته الكبيرة العمل والإنتاج.

ولفت الوزير إلى أن القطاع يشهد حالياً وجود سيدات متميزات وقائدات يثرين العمل البترولى بجهدهن الدؤوب، وأن الوزارة حريصة دوماً على صقل مهارتهن ودعمهن بالتدريب ومنح الفرص، والاحتفاء بهن وتكريمهن تشجيعاً وتحفيزاً لمزيد من العطاء الذى تتميز به المرأة المصرية، وبدا ذلك واضحاً فى العديد من المناسبات آخرها مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس خلال شهر فبراير الماضى، حيث شهد المؤتمر على مدار دوراته الأخيرة تخصيص يوم للمرأة بقطاع الطاقة تقدم فيه رؤيتها وتجاربها ويشهد مناقشات ثرية وتخصيص جوائز من المؤتمر للمتفوقات علمياً وعملياً، ودعى أمينات المرأة للمزيد من التوعية بأهمية العمل وزيادة الإنتاج، خاصة وأن استراتيجية الوزارة ترى المرأة والرجل على قدم المساواة وأن الفاصل هو العطاء والتميز، وأن رحلة التطوير والتحديث فى الشركات والثقافة وأداء الأعمال بكافة قطاعات صناعة البترول مستمرة وتحتاج باستمرار للأفكار والابتكار والعمل الجاد والرغبة المستمرة فى التطوير، معرباً عن احترامه للعمل النقابى وحرص أمينات المرأة بشركات قطاع البترول على التواصل مع العاملين وفهم رسالة قطاع البترول ودعم مسيرة العمل والإنجاز فى العمل والمنزل وهو ما يوجد استقراراً وترابطاً يخدم أهداف القطاع فى الإنتاج وأهداف الدولة فى التنمية.

وأثنى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على تواجد الوزير كأخ بين العاملين بالقطاع ورؤيته لتطوير الشركات وقيادة منظومة العمل البترولى بتكامل وتناغم بين الجميع، وحرصه على التواجد فى مواقع العمل والإنتاج ومشاركة العاملين مناسباتهم وحرصه كذلك على دعم المساهمة فى التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أن حضوره احتفالات الأسرة والمرأة هو انعكاس واضح لرؤيته وقناعته بدور المرأة فى القطاع، ووجه التحية للسيدات اللائى التزمن بأداء واجبهن وحرصن على الالتزام والمشاركة فى دوام العمل والإنتاج وبخاصة خلال فترة جائحة كورونا، وجدد العهد باسم العاملين بقطاع الوزير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على استمرارهم فى تحقيق المزيد من نتائج الأعمال التى تدعم الاقتصاد والتنمية.

وأكدت عايدة محيى أمين المرأة بالنقابة، أن حضور الوزير وقيادات قطاع البترول بشكل دورى احتفالات ومناسبات العاملين هو رسالة دعم مباشرة للحرص على مزيد من تفعيل دور المرأة وتحقيق المساواة وأن ذلك ينعكس على الإنتاج، وهو ما يضع على عاتق الجميع بالحرص على مضاعفة وتكثيف الجهود لمزيد من العمل والإنتاج من أجل القطاع ، واستمرار جهود التدريب والتأهيل للجميع ووضع حوافز للتشجيع يراها الجميع ومنها ما نشهده فى مؤتمر إيجبس من تخصيص يوم للمرأة ومنح جوائز للمتفوقات.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات اللاتى قدمن ويقدمن جهداً بارزاً فى أداء العمل ودعم الإنتاج سواء من العاملات حالياً أو سابقآ .