شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة.. وشركات مصرية تنفى علاقتها ببنك سيلكون فالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 15790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2735 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 18534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 6517 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 2907 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

كما أعلنت البورصة، تم تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.69 مليون وثيقة بدلًا من 2.685 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 270 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 40.6 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات البنك 3887 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 770.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والقابضة المصرية الكويتية والمصرية للمنتجعات السياحية 10 آلاف سهم، 51 سهم، 139.7 ألف سهم، 250 ألف سهم، 9 أسهم، 202.8 ألف سهم، 8 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، والقابضة المصرية الكويتية، والمصرية للمنتجعات السياحية 55 ألف سهم، مليون سهم، 128 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 300 ألف سهم.

كما أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، شراء المساهم محمود محمد جمعة أنور زيتون عدد 8 ملايين سهم بسعر 2.05 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم 2.64% إلى 3.4049%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 3.9 1.3 مليار جنيه خلال عام مقارنة بمبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات قطاعات العقاري، والفنادق، والمطاعم، وبلغ هامش مجمل الربح 39%، وبلغ صافي الخسائر بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 195 مليون جنيه.

كما حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 144 مليون جنيه خلال عام 2022 بزيادة قدرها 4 ملايين جنيه عن إيرادات عام 2021 والبالغة 140 مليون جنيه، إلا أن الشركة حققت مجمل خسارة 24 مليون جنيه، وصافي خسارة 33 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات للزيادة الكبيرة جدًا في أسعار خامات الأعلاف والأدوية.

وفي سياق آخر قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إن شركة HOF، ليس لها أي علاقة بشركة أوراسكوم المالية، وأنها ليس لها حسابات بنكية خارج مصر.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها لا تربطها أي علاقة عمل، ولا أي من الشركات التابعة لها، مع بنك سيليكون فالي الأمريكي، مؤكدة أنها لا تربطها حاليًا أي علاقات عمل مع أي بنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أعلنت شركة الدلتا للسكر، أنها لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي أو خلافه، جاء ذلك ردًا على ما نشر بخصوص استحواذ القابضة ADQ الإماراتية على حصة من الشركة.