ثاني حالة إفلاس في أمريكا.. إغلاق «سيجنتشر بنك»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المشرعون في ولاية نيويورك الأمريكية قاموا بإغلاق "سيجنتشر بنك" (Signature Bank)، وذلك بعد يومين فقط من إغلاق سلطات كاليفورنيا "بنك سيليكون فالي"، في انهيار أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها استحوذت على "Signature Bank" وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وأضافت الإدارة، في بيان لها، أن الودائع لدى "Signature Bank" بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر.

ووفقا للإدارة، فإنه اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى البنك ما يقرب من 110.36 مليار دولار من الأصول.

وكان لدى "Signature Bank"، وهو بنك تجاري له مكاتب عملاء خاصة في نيويورك وكونيتيكت وكاليفورنيا ونيفادا ونورث كارولينا، 9 خطوط أعمال بما في ذلك العقارات التجارية والخدمات المصرفية للأصول الرقمية.

واعتبارا من سبتمبر، جاء ما يقرب من ربع ودائع "Signature Bank" من قطاع العملات المشفرة، إلا أن البنك أعلن في ديسمبر أنه سيقلص الودائع المرتبطة بالتشفير بمقدار 8 مليارات دولار.

وأمس الأحد، صرح مسؤولون بأن المساهمين وبعض حاملي الديون غير المضمونين لـ"سيغنتشر بنك"، وكذلك "بنك سيليكون فالي"، لن يكونوا محميين، وأنه تمت إزالة الإدارة العليا لكلا البنكين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك أمس، الأحد، إنه سيتم تعويض المودعين في "سيغنتشر بنك" وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.

وقالت الوزارة إنها بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز ثقة الجمهور في النظام المصرفي.

وستضمن هذه الإجراءات استمرار النظام المصرفي الأمريكي في أداء أدواره الحيوية في حماية الودائع وتوفير الوصول إلى الائتمان للأسر والشركات بطريقة تعزز النمو الاقتصادي القوي والمستدام.

وأضافت الوزارة أنه وبعد تلقي توصية من مجالس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي، والتشاور مع الرئيس، وافقت الوزيرة يلين على الإجراءات التي تمكن المؤسسة من استكمال قرارها بشأن بنك وادي السيليكون، سانتا كلارا، كاليفورنيا، بطريقة تحمي جميع المودعين بشكل كامل، حيث سيتمكن المودعون من الوصول إلى جميع أموالهم اعتبارا من يوم الاثنين 13 مارس، ولن يتحمل دافعو الضرائب أية خسائر مرتبطة بقرار بنك وادي السيليكون.

وتابعت: "نحن نعلن أيضا عن استثناء منهجي مماثل للمخاطر لبنك Signature في نيويورك، والذي تم إغلاقه اليوم من قبل سلطة الولاية.

كما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد أنه سيوفر تمويلا إضافيا لمؤسسات الإيداع المؤهلة للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين.

يشار إلى أنه كان للبنك علاقة طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته، حيث زود ترامب وشركته بحسابات جارية وقام بتمويل العديد من مشاريع العائلة.

وقرر "Signature Bank" قطع العلاقات مع ترامب في عام 2021 بعد أعمال الشغب بمبنى الكابيتول هيل في 6 يناير.