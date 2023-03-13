أسعار الذهب تتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس الأحد، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1237 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1590 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1855 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2120 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 14840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1873 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة قدرها نحو 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.