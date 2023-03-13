الدولار ينخفض.. تداعيات انهيار بنك «سيليكون فالي» الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن سعر الدولار انخفض في تعاملات اليوم الاثنين مقابل عملات رئيسية، منها اليورو والين، في ظل أزمة إفلاس بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة بأن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قد تراجع بنسبة 0.63% إلى 103.91 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر مستوى 103.83 نقطة.

وأضاف الموقع ان سعر صرف اليورو ارتفع بنسبة 0.7% إلى 1.0718 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية أما الين الياباني بنسبة 0.47% إلى 134.39 ين للدولار الواحد.

وفي العاشر من مارس الجاري، أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" والذي يعد أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وتدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.