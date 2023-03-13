سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 13-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.