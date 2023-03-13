شكرا لقرائتكم خبر عن بيع محال تجارية بأنشطة مخبز ومطعم وهايبر ماركت بالحى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن سعر البيع بالمحال تراوح من (78 ألف جنيه : 131 ألف جنية للمتر المربع )، وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان وبناء على رغبات السكان.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم بدء المزاد على المحل رقم 6 بمساحة 38 م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ السعر 125 ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,٧٥٠,٠٠٠ جنيه بنشاط مخبز أفرنجي، ثم المحل رقم 10 بمساحة 32 م٢ حتى بلغ سعر المتر المربع للمحل رقم 10 قيمة ١٣١ ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,١٩٢,٠٠٠ جنيه، بنشاط مطعم مأكولات شعبية، ثم المحل رقم ٢ بمساحة ٩٥ م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ سعر المتر المربع ٧٨ ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٧,٤١٠,٠٠٠ جنيه بنشاط هايبر ماركت، ثم المحل رقم ٣ بمساحة ٣٧ م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ سعر المتر المربع ١١١ ألف جنية للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,١٠٧,٠٠٠ جنيه، لتصبح حصيلة المزاد العلني عن بيع ٤ محال بإجمالي (٢٠,٤٥٩,٠٠٠) جنيه، وسيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقاً لاحتياج السكان بالحي السكنى R3.