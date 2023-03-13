شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: تصدير ثانى شحنة من المشغولات الذهبية للخليج بعد إلغاء رسوم التثمين والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الغاء رسوم التثمين كان له أثرا مباشرا علي اعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية موضحا أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولي ب 10 كيلوجرامات بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها احدي الشركات و تصل الي حوالي 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21، وتقوم الشعبة بدراسة زيادة صادرت المشغولات الذهبية لأسواق منطقة الخليج بالكامل من خلال التواصل المستمر مع تلك الأسواق والبحث عن الفرص التصديرية المناسبة .
وأضاف جيد أن معرض " نبيو" استطاع خلال نسختين فقط أن يصبح واحدا من أهم المعارض في الشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية ويعد فرصة هامة ليس فقط لمنتجي المجوهرات و انما للمنتجين الدوليين لماكينات انتاج المشغولات الذهبية وللصناعات المغذية لتجارة المجوهرات .
وحول الأسواق المستهدفة قال ميلاد أن الأسواق العربية والأفريقية هي المستهدفة في الوقت الراهن نظرا لاقبالها علي المنتجات المصرية ومعرفة المنتج المصري للذوق العام لتلك الأسواق، وحول أهم العيارات المستهدف تصديرها قال ان اقبال الأسواق العربية يتركز علي عيار 21 بينما تقبل اسواق شمال أفريقيا علي شراء عيارات 21 و 18 كما تتشابه كثيرا مع الذوق العام للمستهلك المصري .