الاقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الإفريقية للإدارة العامة، بصفته نائبا لرئيس اللجنة عن دول شمال أفريقيا، وذلك بالعاصمة الكينية "نيروبي" في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجارى.

 

وناقشت الاجتماعات تعديل لوائح عمل المنظمة أو ما يطلق عليه دستور المنظمة، وإقرار التعديلات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر السنوى للجمعية والذي عقد بالقاهرة عام 2019 والاتفاق على تسميته بـ(إعلان القاهرة)، كما تطرقت الاجتماعات إلى متابعة الموازنة السنوية وخطة عمل المنظمة للعام الجارى، وكذلك المؤتمر السنوي القادم والمقرر عقده بزمبابوي في ديسمبر من العام الجاري، إلى جانب تشكيل مجلس محرري الدورية العلمية المحكمة التي تصدر عن الجمعية، وتم اختيار الدكتور صالح الشيخ بصفته استاذا للإدارة العامة في مجلس محرري الدورية بالإضافة الى عضوية لجنة تسيير المؤتمر القادم. 

 

من الجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية تقع على قمة هيكل المنظمة وهي التي تتولى إدارتها، وتضم رئيس ومساعد ونواب عن المناطق الخمس بالقارة الافريقية وكلهم بالانتخاب والدولة مقر الجمعية بالإضافة إلى السكرتير العام.

 

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اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الإفريقية للإدارة العامة

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 خلال الاجتماع

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الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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