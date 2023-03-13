شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تبحث سبل إنتاج المحبس الآمن للبوتجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا اليوم مع ممثلين من الهيئة العربية للتصنيع ومصنع ABD وعدد من أعضاء الشعبة لبحث ما تم التوصل اليه في توفير محبس البوتجاز الآمن من خلال مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وحضر الاجتماع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والمهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الإعلام بالغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة واللواء مهندس ياسر محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ABD لتصنيع محابس البوتجاز والمهندس سيد إسماعيل ونادين نبيل وعصام عبد اللطيف.

وقال المهندس محمد المهندس أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعريف بما تم في مصنع انتاج المحابس الآمنة الخاصة بالبوتجازات من قبل الانتاج الحربي والتعرف على مواصفات المحابس التي تم تصنيعها واحتياجات مصانع القطاع الخاص من هذه المحابس من حيث المواصفات والكميات بهدف الوصول الى بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات والشكل المطلوب للمصانع الخاصة بانتاج البوتجازات.

ومن جانبه قال المهندس حسن مبروك أن الهدف من الاجتماع هو المناقشة الفنية لمحبس البوتجاز الآمن والاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية بهدف توريد المحبس الآمن لشركات تصنيع البوتجازات بشعبة الاجهزة المنزلية .

وأكد أنه سيتم عقب الاجتماع تحديد موعد لتحديد مواصفات المحبس الأمن للشركات والمصنعين واستلام العينات لبدء تجريبها وتقييمها داخل المصانع.

ومن جانبه قال اللواء مهندس ياسر محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ABD لتصنيع محابس البوتجاز أن هدف الهيئة العربية للتصنيع هو توطين الصناعة المصرية مؤكدا أنه تم التفكير في تصنيع المحبس الآمن بالهيئة وتواصلنا مع 3 شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال ولكن للأسف كان هدفهم الاستحواذ على هذه الصناعة والسوق المصري وليس نقل الصناعة لمصر .

وأشار الى أنهخ عقب ذلك قررت الهيئة تصنيع منتج محلي بأدي مصرية وخامات مصرية من خلال الهيئة ومهندسيها وبالفعل انتجنا محبس بوتجاز آمن بنسبة تصنيع محلي 90% وتم إجراء التجارب عليه بإيطاليا وأثبت كفاءة عالية تنافس أي منتج مستورد .

ونوه المهندس المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الإعلام بغرفة الصناعات الهندسية الى أهمية توافر المحبس المصري بالكميات المطلوبة والجودة العالية واستمرارية الانتاج والاخطار المسبق عند أي تعديل في السعر أو التصميم .

وأجمع المشاركون بالاجتماع على عدد من النقاط ومنها معرفة حجم الانتاج خلال اول عام وكذلك المتوقع بعد 5 سنوات ومدى توفير التصميمات المطلوبة لكل مصنع بوتجاز والالتزام بمواعيد التوريد للمصانع .

وعقب ممثلو الهيئة العربية للتصنيع على التساؤلات بأنه لابد من اشراك مصانع البوتجازات في وضع خطة تصنيع المحابس الامنة لتحديد الكميات المطلوبة والتمويل اللازم وهذا سيكون بعد تشكيل لجنة من الغرفة والهيئة للمرور على المصانع ومعرفة رؤيتهم واجراء التجارب على المحبس الجديد وبعدها سيتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة وتحديد الكميات والمواصفات المطلوبة ليتم البدء في التصنيع والتوريد للعملاء.