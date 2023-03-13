شكرا لقرائتكم خبر عن 563 مليون دولار قيمة الاستثمارات الصينية خلال العام المالى 2021/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت بيانات الجهاز إن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين بلغت 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.