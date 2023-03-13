شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا صدرت مصر إلى روسيا خلال 11 شهرا فى 2022؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشير البيانات إلى مجموعة من أهم 10 مجموعات سلعية خلال تلك الفترة جاءت وفقا لما يلي:

1. فواكه بقيمة 261.9 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 201.1 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 11.7 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.4 مليون دولار.

5. بذور وأثمار زيتية بقيمة 9.4 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.9 مليون دولار.

7. محضرات خضر بقيمة 6.9 مليون دولار.

8. ألبان بقيمة 5 مليون دولار.

9. ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار.

10. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 2.4 مليون دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 544.1 مليون دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 449.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.7 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%.