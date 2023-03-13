أخبار البورصة اليوم الأحد 12-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 12-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.79%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 549.3 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 78.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 18722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3560 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

سعر الإغلاق

كما أعلنت البورصة، إعادة أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد، والحفر الوطنية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إلى السوق الرئيسي للبورصة اعتبارًا من جلسة الأحد، مع إلغاء كافة الطلبات والعروض المسجلة خلال جلسة يوم الخميس النهائي، على أن يكون سعر فتح الورقة المالية 73.5 جنيه للسهم الأول، 4.69 دولار للسهم الثاني، 0.95 دولار للسهم الثالث، 12.54 جنيه للسهم الرابع، 2.55 دولار للسهم الخامس، 2.041 جنيه للسهم السادس، ويكون التداول عليها طبقًا للحدود السعرية وآليات الإيقاف المؤقت المعمول بها بالسوق المدرجة به، وذلك في ضوء عدم تحقيق لسعر إغلاق من خلال آلية مزاد سعر الإقفال وانتهاء المزاد على الورقة المالية بنهاية يوم الخميس الماضي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار عدد 350 ألف سهم، 265 ألف سهم، 313.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والدولية للأسمدة والكيماويات 35 ألف سهم، 121 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 25 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان 94 ألف سهم، واشترت إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة المالية والصناعية المصرية 168.9 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 9%، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية ليبلغ 796 مليون جنيه بنسبة نمو 17%.

كما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 20.1 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه، وبلغت الخسائر بعد الضريبة 11.5 مليون جنيه مقارنة مع 12.7 مليون جنيه.

مصر للفنادق

قالت شركة مصر للفنادق، إن الشركة حصلت على حكم ضد محافظ الأقصر بتعويض 8 آلاف جنيه عن سعر المتر المربع في أرض الشركة، والبالغ مساحتها 150.1 ألف متر مربع على سبيل التعويض النهائي الجابر للضرر شامل قيمة المزروعات على أن يخصم منه مقدار المبلغ الذي تم صرفه والفوائد القانونية بواقع 4%، وألزمت المستأنف بالمصروفات، مضيفة أن الحكم واجب النفاذ بعد استلام الصيغة التنفيذية بعد شهر من تاريخه، ويمكن الطعن عليه بالنقض من قبل محافظ الأقصر، مع مراعاة أن النقض لا يوقف التنفيذ.

المصريين للاستثمار

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الإدارة على تجزئة السهم، وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من جنيه ليصبح 10 قروش للسهم الواحد، لما له من أثر بالغ الأهمية في شأن توسيع قاعدة الملكية للأسهم، وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين، وكذلك زيادة التداول الحر لسهم الشركة، وبالتالي زيادة السيولة وكذلك زيادة أعداد المساهمين، لتمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية ورغبة من الشركة في تحقيق نجاح زيادة رأس مال الشركة المدفوع مما يشكل الداعم الرئيسي للشركة لنجاح خططها المستقبلية، وتمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية.