شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 12-3-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.79%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 549.3 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 78.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 18722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3560 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 17.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.11%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.251 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.13%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.32%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 126.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.08%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 8.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.20%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 16.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.81%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 30.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%.