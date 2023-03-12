73.2 مليارا توزيعات نقدية للمساهمين عن الربع الرابع

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وأفادت الشركة في بيان على تداول بأن التوزيعات للربع الرابع تمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية، والتي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 219.9 مليار سهم بواقع 0.3326 ريال لكل سهم.
وأشارت إلى أن أحقية الأرباح ستكون بتاريخ 14 مارس 2023، للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق، المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع بتاريخ 20 مارس 2023.
الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين
- رأس المال 75 مليار ريال
- عدد الأسهم220 مليار سهم
- إجمالي الأرباح الموزعة 73.2 مليار ريال
- حصة السهم0.33 ريال للسهم
- تاريخ الاستحقاق14 مارس 2023
- تاريخ التوزيع20 مارس 2023
- عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 219.93 مليار سهم
- الأرباح الموزعة عن 2022284.14 مليار ريال
- حصة السهم1.29 ريال للسهم
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