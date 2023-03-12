شكرا لقرائتكم خبر 73.2 مليارا توزيعات نقدية للمساهمين عن الربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع 73.2 مليار ريال أرباح نقدية على المساهمين (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من 2022.

وأفادت الشركة في بيان على تداول بأن التوزيعات للربع الرابع تمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية، والتي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 219.9 مليار سهم بواقع 0.3326 ريال لكل سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح ستكون بتاريخ 14 مارس 2023، للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق، المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع بتاريخ 20 مارس 2023.

الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين

