شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة أرامكو يوصي بزيادة رأس المال إلى 90 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، الجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20%، وذلك من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون.

وأفادت الشركة في بيان على «تداول» بأن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 75 مليار ريال، فيما سيكون بعد الزيادة 90 مليار ريال، بنسبة زيادة 20%.

وذكرت أن عدد الأسهم قبل الزيادة يبلغ 220 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 242 مليار سهم.

وأوضحت أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (سيحدد لاحقا)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وذكرت أن المنحة تعد مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في عدد من الفرص المتاحة للشركة.

زيادة رأسمال أرامكو:

رأس المال قبل الزيادة 75 مليار ريال

رأس المال بعد الزيادة90 مليار ريال

نسبة الزيادة في رأس المال20%

عدد الأسهم قبل الزيادة220 مليار سهم

عدد الأسهم بعد الزيادة242 مليار سهم

عدد الأسهم الممنوحةسهم لكل 10 أسهم

طريقة الزيادةرسملة مبلغ 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة

الهدف من الزيادة:

تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد