شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة يوفاك للقاحات بقيمة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة يوفاك للقاحات حجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميدل إيست للقاحات بحجم تداول 120.1 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 976.9 ألف سهم بقيمة 71 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.79%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 549.3 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 78.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 18722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3560 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة.