مبادرة لفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد .. واستراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية المتخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أطلقت استراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية، وأعلنت عن مسرعة وحاضنة للأعمال، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان 2023»، في الرياض.

وتستهدف مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية دراسة وتحليل 10 آلاف منتج مصنع محليا ومستورد، وتحديد معايير تحديد الفرص في سلاسل القيمة المرتبطة بها، وبناء 100 فرصة استثمارية تفصيلية تشمل عدة قطاعات داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتستهدف المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، كما تستهدف أيضا توطين سلاسل الإمداد المحلية وإتاحة أكثر من 600 فرصة استثمارية لرواد الأعمال، وإجمالي حجم استثمارها المتوقع 4 مليارات ريال.

وتهدف المبادرة إلى تطوير آليات دراسة سلاسل الإمداد المحلية، والإسهام في رفع معدل نمو الصناعة والمحتوى المحلي، وحل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد من خلال تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانات المساعدة التي تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في سلاسل الإمداد، مما يمكن الشركات المصنعة من التوسع في صناعتها عبر التكامل في سلسلة الإمداد، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع استهداف زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة؛ حيث إن المستهدف توقيع 100 اتفاقية مع مستثمرين محتملين للفرص الاستثمارية التي ستعمل عليها المبادرة بإجمالي 100 فرصة استثمارية.

وتعد مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية المتخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عنصرا أساسيا في تمكين المنظومة الصناعية من خلال استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية في نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي.

في سياق آخر تهدف استراتيجية حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية إلى بناء استراتيجية لحاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية، لتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من النمو وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين، ودراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمه، ومقارنة المعايير المحلية بالمعايير العالمية مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص، وبناء إستراتيجية لمسرعات وحاضنات صناعية، وتصميم تفصيلي ونموذج تشغيلي للمسرعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق تجريبي لمسرعة وحاضنة أعمال لاستقطاب من 15 إلى 20 رائد أعمال

صناعي ودعمهم لتحفيز الصناعة المحلية.

ومن أبرز الحاضنات المنطلقة من الاستراتيجية خلال الفترة القادمة هي: حاضنة ممكنة للتسويق، تركز على مساعدة رواد الأعمال للتسويق لمنتجاتهم ووضع حلقة وصل ما بين الشركات الناشئة والشركات ذات الصلة، ومسرعة متخصصة للقطاع توفر خبرة قطاعية كبيرة من فريق وشبكة من الشراكات والتركيز على التوجيه والتدريب وتطوير المنتجات، وحاضنات متخصصة بالأبحاث تعتمد على تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى منتجات.

وتستهدف الاستراتيجية تأسيس مجموعة من مسرعات وحاضنات أعمال صناعية خلال السنوات الثلاث، وبناء بيئة صناعية تمكن رواد الأعمال من تحقيق أهداف الاستراتيجية.

ومن أبرز ما تقدمه الحاضنة والمسرعة للمستثمر توفير احتياجات رواد الصناعة من مساحات عمل، ومكائن، وتوجيه من خبراء في القطاع، وتسهيل المعوقات وتحفيز الابتكار في الصناعة السعودية ومساعدتهم في إيجاد الحلول التمويلية والتأهيل والتوجيه من قبل مختصين بالقطاع، مضيفا أن شروط التقديم ستطرح لاحقا من خلال التسجيل.

مبادرة فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية تستهدف:

