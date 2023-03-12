بنك التصدير يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي خطاب الشروط والأحكام لتمويل الصادرات السعودية مع البنك الأهلي السعودي، تمثل امتدادا للمنتجات الائتمانية والحلول التمويلية التي يقدمها «بنك التصدير والاستيراد» للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، بما يعزز من قدرتها في دعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة.

ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ورئيس مجموعة التجارة الدولية في البنك الأهلي السعودي ناصر سليمان الفريح، وذلك على هامش مشاركة البنك في ملتقى بيبان 23 الذي ينعقد حاليا في العاصمة الرياض.

وأعرب الخلب عن سعادته بانضمام البنك الأهلي السعودي لمنظومة المؤسسات المالية التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، للاستفادة من المنتجات الائتمانية وخدمات التمويل وتأمين الائتمان التي يقدمها البنك للبنوك المحلية وتمكنها من تقديم الدعم الائتماني المطلوب للمصدرين السعوديين، بما ينعكس إيجابا على تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية ويعزز تموضع المنتجات السعودية وتنافسيتها في هذه الأسواق.

يذكر أنه قد سبق لبنك التصدير والاستيراد السعودي إطلاق منتج تعزيز الاعتمادات المستندية والذي تمت إتاحته لستة من كبريات المؤسسات المالية المحلية بما يزيد من قدرتها في دعم الاعتمادات المستندية الموجهة لأسواق التصدير ويخفف المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية غير النفطية للدخول في أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.