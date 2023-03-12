شكرا لقرائتكم خبر «HRD Antwerp» تطلق برنامجين للألماس والمجوهرات في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «HRD Antwerp» اعتزامها إطلاق برنامجي تصنيف الألماس وتصميم المجوهرات المعتمد في المملكة، في الربع الثاني من العام الحالي في ملتقى بيبان 23، وذلك على ضوء تخريج الدفعة الأولى من متدربي مقيمي الألماس المعتمدين.

وقالت الشركة، إن خطة إدارة التعليم بالشركة لـ2023 ستشمل برنامجين تعليميين: الأول تصنيف الألماس المعتمد، والثاني تصميم المجوهرات الرقمية، ما يتيح الفرصة للطلاب بالتخصص في المجالات التي يرغبون فيها.

وأضافت، بأن هذه البرامج تعد الأولى من نوعها في المملكة، وستقدم للطلاب فهما شاملا فيما يخص صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، والتي تشمل تصنيف 4Cs للألماس، وتاريخ وثقافة الألماس، واتجاهات تصميم المجوهرات وصناعته الحالية.

وأشارت الشركة إلى أن الدارسين سيتمكنون من تصنيف الألماس، وفقا للمعايير العالمية، وإلى التزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وصناعة المجوهرات الرقمية، إلى جانب الحصول على شهادة دبلوم من الأكاديمية، مما يتيح فرص عمل في الأسواق العالمية، والحصول على ميزة تنافسية.

وكانت الشركة بدأت نشاطها الاقتصادي بالمملكة في أكتوبر الماضي، كأول شركة متخصصة في تصنيف الألماس والمجوهرات عالميا، وحصلت على التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في تصنيف وتقييم جودة الألماس، إلى جانب افتتاح أكاديمية لتأهيل العاملين في حرفة صياغة الألماس، ومختبرات متخصصة في الفترة المقبلة.

يذكر، أن اللقاءات التي أجراها المركز الوطني للتنافسية مع الشركة ومركز الألماس العالمي ببلجيكا في وقت سابق، أثمرت عن دخولها إلى سوق المجوهرات في المملكة، ما يعد إضافة نوعية لما لها من خبرة استثنائية، واستكمالا لدور المركز في تعزيز الشراكات الاقتصادية في القطاعات الواعدة.