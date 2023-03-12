شكرا لقرائتكم خبر اجتماع سعودي قبرصي يبحث تعزيز الشراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات عدة، وسبل تعزيزها، وفرص زيادة استثمارات الشركات الريادية السعودية والقبرصية في كلا البلدين.
واستعرضت أعمال الاجتماع فرص الاستثمار في المملكة وقبرص في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والخدمات وغيرها.
كما شهد الاجتماع توقيع برنامج التعاون الإطاري لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار؛ لبناء مرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاستثمار، وأساس للانطلاق منه إلى تعاون أكبر، حيث يعد هذا البرنامج أساسيا لتوليد فرص استثمارية متبادلة بين المملكة وقبرص، وتعزيز آليات التبادل المعرفي المستمر والبحوث ونقل التكنولوجيا عبر القطاعات الرئيسة.
يذكر أن وزير الاستثمار التقى خلال زيارته جمهورية قبرص عددا من المسؤولين الحكوميين، وعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجموعة من الشركات القبرصية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون، وتوسيع قاعدة الشراكة الاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين في مختلف القطاعات الاستثمارية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع سعودي قبرصي يبحث تعزيز الشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.