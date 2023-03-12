بنك المنشآت يخصص 10.5 مليارات حلولا تمويلية للمنشآت الصغيرة

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ويأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة ومساعي «بنك المنشآت» لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.
وذكر الرئيس التنفيذي المكلف للبنك عبدالرحمن بن منصور، أن بنك المنشآت يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة؛ مما يسهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، معبرا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي.
وأكد ابن منصور أن أعمال البنك بدأت مؤخرا من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسة تم تطويرها بناء على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.
ويأتي الإعلان تزامنا مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) التي يخصص لها 3.2 مليارات ريال لدعم النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
كما أعلن انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة «بنك المنشآت»، الذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.
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