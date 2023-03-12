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وتأتي استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة؛ في إطار الجهود الداعمة لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وتطوير برامج التدريب والتمكين والإرشاد؛ مما يسهم في تنمية القدرات البشرية وتمكينها من الدخول والاستدامة في سوق العمل؛ وبما يواكب رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل؛ وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاث غايات رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب؛ وتمكين التوظيف المستدام.
وتواكب الاستراتيجية الطموحة؛ متغيرات سوق العمل ومعالجة التحديات؛ وذلك في إطار منظومة الموارد البشرية؛ وبالتنسيق والتكامل مع مختلف أصحاب المصلحة وأطراف العمل.
وجاءت استراتيجية الصندوق نتاجا لعدد من الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحديد توجه الصندوق ودوره المحوري في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني.
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