السعودية وبنجلاديش توقعان 4 اتفاقيات بـ6.3 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت زيارة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، إلى العاصمة البنجلاديشية دكا، التي استمرت يومين (10 - 11 مارس 2023) توقيع 4 اتفاقيات تقدر قيمتها بـ6.3 مليارات ريال في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.

وأكد القصبي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة بنجلاديش للتجارة 2023، أن جمهورية بنجلاديش تعد شريكا تجاريا هاما للمملكة، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيا رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.

ورأس القصبي وفد المملكة الذي ضم مسؤولين من: وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، واتحاد الغرف السعودية، ومن جانب القطاع الخاص ممثلي شركات: سابك، وأكوا باور، ومحطة بوابة البحر الأحمر، ومعادن، والبواني، والبعد الهندسي، وبنك بنجلاديش الإسلامي، وشركة نازلي للحج والعمرة، وفنادق آسيا، والهريش للتجارة والصناعة، وبوابة جمل، ودولتشي كافيه، وأمل الحياة العقارية، وطاولة المنزل التجارية، وبرايت لاين، ومجموعة القاضي القابضة، وشركة نفاف المحدودة، ومجموعة محمد العلي السويلم، حيث ناقشوا مع نظرائهم من جمهورية بنجلاديش سبل التعاون في كافة القطاعات لا سيما التجارية منها، لاستكشاف وخلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وعقد لقاءات ثنائية مع كل من: دولة رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة حسينة واجد، ووزير التجارة البنجلاديشي تيبو مونشي، ووزير الخارجية البنجلاديشي أبوالكلام عبدالمؤمن، ومستشار رئيسة الوزراء البنجلاديشية لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار للقطاع الخاص سلمان فضل الرحمن، ووزير العدل أنيس الحق، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جنيد بالاك، ووزير الطاقة نصر الحميد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنجلاديشي محمد جاشم أودين.

وتضمنت الزيارة الوقوف ميدانيا على مجمع بيكسمكو الصناعي للتعرف على أعمال وتوجهات بنجلاديش في مختلف المجالات.

وعقد على هامش الزيارة، ملتقى الأعمال السعودي البنجلاديشي، بحضور 20 شركة سعودية، و60 شركة بنجلاديشية؛ لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.