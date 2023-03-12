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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة أعلنت عن استدعاء 1,458 مركبة (رام 1500/2500) موديل (2019 - 2022)، لوجود خلل في قفل باب الصندوق قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا. كما دعت التجارة ملاك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

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