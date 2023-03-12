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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، كرم الفرق البحثية الـ3 الفائزة في برنامج الأبحاث المشتركة في نسخته الثانية، وذلك بمقر المركز الرئيس للبنك المركزي بمدينة الرياض.

وغطى البرنامج في نسخته الثانية 8 محاور، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.

ويأتي التكريم انطلاقا من اهتمام البنك المركزي السعودي بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وإدراكا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خلال دعم البرامج الوطنية التشاركية والتي تستند إلى مبدأ المشاركة البحثية بين باحثي البنك المركزي السعودي، وذوي الخبرة والمختصين من خارج البنك المركزي.