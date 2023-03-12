محافظ البنك

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وغطى البرنامج في نسخته الثانية 8 محاور، هي: محور القطاع المالي، ومحور الاستقرار المالي، ومحور الاقتصاد الكلي، ومحور التجارة الخارجية، ومحور القطاع الخاص، ومحور سوق العمل، ومحور اقتصاديات الطاقة والتعدين، ومحور المواضيع الراهنة.
ويأتي التكريم انطلاقا من اهتمام البنك المركزي السعودي بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وإدراكا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خلال دعم البرامج الوطنية التشاركية والتي تستند إلى مبدأ المشاركة البحثية بين باحثي البنك المركزي السعودي، وذوي الخبرة والمختصين من خارج البنك المركزي.
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