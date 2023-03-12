مجموعة روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وقعت اتفاقية مع شركة الحبيب العقارية لبيع أرض مشروطة تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف م2، وذلك لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية متكاملة، ضمن المرحلة الثانية من حي «سدرة» في مدينة الرياض. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر «كجزء من التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في مجتمعات روشن، نحن على ثقة بأن شركة الحبيب العقارية ستمثل رؤيتنا في إنشاء مجتمعات متكاملة ومؤنسنة تعزز جودة الحياة للسكان».

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