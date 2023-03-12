شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يكرم 30 سيدة فى يوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري ، إن المجلس حريص على الاحتفاء بنجاحات المرأة المصرية في المؤسسات المختلفة في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة ، وهذا التكريم يعبر عن رؤية المجلس لدعم المرأة والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والمصانع.

وأشار "الصياد" خلال احتفالية تكريم القيادات النسائية في عدد من المؤسسات، إلي أن المرأة اثبت نجاح باهر في مجتمع الأعمال المصري، والسيدات الآن في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي فكان لزاماً أن يكون للمجلس بصمة في تكريم السيدات الناجحات في المجالات المختلفة.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه تم تكريم القيادات النسائية في شركات مصرية في قطاع الصناعات الهندسية.

وأشارت حلمي إلي أن هذا التكريم يأتي في إطار احتفالات يوم المرأة العالمي وذلك على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية خاصة وأن السيدات في مصر لهن بصمة كبيرة في إنجاح عدد من المؤسسات والمصانع الكبيرة واثبتن نجاحهن في الإدارة والقيادة.