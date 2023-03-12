أخبار الاقتصاد: المالية: لدينا بنية أساسية متطورة وفرص أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 12-3-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت تمتلك المقومات المؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فى ذلك بنية أساسية متطورة.

وزير المالية: لدينا بنية أساسية متطورة وفرص أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت تمتلك المقومات المؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فى ذلك بنية أساسية متطورة، وفرص أكثر تحفيزًا للإنتاج في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية «الزراعة، والصناعة، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، موضحًا أن الحكومة تقدم كل الدعم لمجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، حيث توفر حوافز ومزايا استثمارية وتحرص على تبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما ينعكس في زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في التصدير.

قال الوزير، خلال لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، إننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت الشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر.

وزير الإسكان: تخصيص 12 مليون م2 بـ4 مدن جديدة لإقامة مشروع "المطور الصناعى"

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة ( أكتوبر الجديدة - الفيوم الجديدة - العلمين الجديدة - أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي، لإقامة مشروع مطور صناعى عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ودعماً لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.

الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى اهتمام وزير المالية وتوجيهاته بتكثيف جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولجميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية حتى يتمكنوا من التسجيل بمنظومة الفاتورة واستيعاب إجراءاتها بكل سهولة ويسر.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع فلنكات القطار السريع وخطوط السكك الحديدية

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت ) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتفقد المهندس عصمت، خطوط الإنتاج ومصانع فلنكات القطار السريع وفلنكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، بالإضافة لمصنع المواسير الخرسانية.

واستعرض المهندس عصمت، بحسب بيان الوزارة اليوم خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، والطاقة الإنتاجية المستهدفة والتي بلغ معدل تنفيذها نسبة 100% لتوفير احتياجات مشروع القطار السريع والذي يتم تنفيذه حاليا .