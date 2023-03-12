شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: مصر بصدد إعلان استراتيجيتها الوطنية لإنتاج الهيدروجين الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ستيفان وينزل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألماني للشئون البرلمانية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير من الشركات الألمانية للطاقات الخضراء والتكنولوجيا والبنية التحتية لبحث خطوات تفعيل التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقات الخضراء في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر الماضي .

جاء ذلك بحضور السفير الالماني بالقاهرة فرانك هارتمان وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلو الشركات الألمانية في الوفد المرافق لنائب الوزير الألماني .

وفي بداية اللقاء أكد المهندس طارق الملا أهمية هذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات بين البلدين ومدي اهتمام الجانب الألماني بتطوير الشراكة والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتشمل الغاز الطبيعي والطاقات الخضراء والمستدامة في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم للاتجاه إلي التحول الطاقي إثر المستجدات العالمية، وأن هذا التعاون يأتي مدعوما بالعلاقات السياسية التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في يوليو الماضي ركزت على فتح افاق التعاون في مجال الطاقة، وجرت مباحثات موسعة مع الشركات الألمانية في مجالات تأمين امدادات الطاقة والطاقات المستدامة.

وأضاف الملا أن هناك فرصا كبيرة ومجالات متعددة للتعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات مشتركة لاستثمار الامكانات التي تتمتع بها مصر من الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والطاقات الخضراء كالهيدروجين من خلال جذب العديد من الشركات الألمانية لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة والحلول التي تمتلكها بما فيه صالح البلدين، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ اشهر كركيزة اساسية للتعاون بين مصر وألمانيا في الطاقة الخضراء .

ولفت الملا خلال اللقاء إلي أن مصر بصدد اعلان استراتيجيتها الوطنية لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ستيفان وينزل عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية في غضون شهور قليلة ولقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجددا بعد المشاركة في قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، لافتا إلي أن هذه القمة التي اجتمعت فيها كل دول العالم على أرض مصر كانت فرصة مهمة لتصدير أمل جديد لشعوب العالم في مواجهة تغير المناخ.

وأوضح وينزل أن زيارته للقاهرة مع الشركات الالمانية فرصة لتقوية التعاون في مجال الطاقة مؤكدا اهتمام ألمانيا بتفعيل التعاون مع مصر لتلبية الطلب علي الغاز الطبيعي المسال والطاقات المستدامة كالهيدروجين.

وأضاف أن فرق العمل من الجانبين تعمل علي تفعيل مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم، وأن دعوة الشركات الألمانية في مجال الطاقة للقدوم إلي مصر تستهدف اتخاذ خطوات لتحديد اولويات التنفيذ والمجالات التي تهتم بالعمل فيها.

ومن جانبهم استعرض ممثلو الشركات والمؤسسات الألمانية العاملة في مجالات ومشروعات الطاقة امكانات وفرص التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والامونيا الخضراء، مؤكدين أن مصر تتمتع بامكانيات واعدة وإنها مُورد مهم للغاز الطبيعي المسال.

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور سمير قرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.