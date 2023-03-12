شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع رواد 2030 يعلن فتح باب التقديم لحاضنة "GoodWill" لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حاضنة "GoodWill" إحدى حاضنات المشروع، بالنسخة الثانية للملتقى التوظيفى الخاص بالشباب ذوى الهمم تحت عنوان "خطوة 23"، والتي عقدتها مؤسسة "حلم" لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتعريف بالحاضنة والخدمات التى تقدمها لهم.

وخلال الملتقى، أعلنت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أثناء الملتقى عن فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة "GoodWill" لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم، موضحه أن الحاضنة تتيح لهم الفرص لتحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، موضحة أن باب التقديم مفتوح حتى 20 مارس الجاري.

وأضافت خليل أن من أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها رواد 2030 هو محور حاضنات الأعمال وتوفير مجموعة من الخبراء والمختصين، لمساعدة الشباب في تطوير مشروعاتهم الناشئة، موضحة أن المشروع قام بإنشاء 10حاضنات أعمال حتى الآن في مجالات مختلفة متخصصه وعامه، منها حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي وأخرى في مجال السياحة، بالإضافة إلى الحاضنة المصرية الأفريقية فضلًا عن حاضنة ذوي الهمم ‏GoodWill وعدد آخر من الحاضنات التي ترتبط بأفكار تؤثر بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية.

وأشارت خليل أن مشروع رواد 2030 كان قد وقع بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق حاضنة GOOD WILL لدعم وخدمة ذوي الهمم ليصبحوا رواد أعمال، وأصحاب مشروعات ريادية موضحة أنها الأولى من نوعها وتخدم أيضا الشباب الذين يقدمون حلولًا للأشخاص من ذوي الهمم، مؤكده حرص رواد 2030 الدائم على إطلاق مبادرات في مجال ريادة الأعمال تضم جميع فئات المجتمع.

يُشار إلى أن الملتقى التوظيفى للشباب من ذوى الهمم يساهم في خفض نسبة بطالة هؤلاء الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادي، وتأهيلهم لسوق العمل.

جدير بالذكر أن باب التقديم للالتحاق بحاضنة GOOD WILL مفتوح حتى 20 من الشهر الجارى.