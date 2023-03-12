شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.14% بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 18722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة.