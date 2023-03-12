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شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة يطلق أولى لقاءاته التعريفية لمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" والان مع تفاصيل الخبر
وحضر اللقاء التعريفي الأول الدكتورة حنان رزق، مدير مركز "تنمية" الأفريقي بالمعهد، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة القصص، وبمشاركة عدد من أطفال مبادرة "ابني أديبًا" التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف تحويل الأطفال لكوادر مؤثرة وملهمة في مجتمعاتهم المختلفة، عن طريق تنمية مواهبهم الفنية وتدريبهم على الكتابة الأدبية.
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان رزق إن كل قصة مصحوبة بخطة عمل مبسطة على هيئة مجموعة أنشطة عملية تجسد القيم والمبادئ الإيجابية فى شكل قدوة يقدمها بطلى القصص " صلاح وأمنية" لتصل للأطفال بشكل غير مباشر من خلال المواقف الحياتية الهادفة، والتى تناسب المجتمع المصري وتراعي عاداته وسلوكياته، وتغرس فى أطفالنا حب العطاء والتعاون والالتزام والرغبة فى التطوير والحفاظ على البيئة، مما لها من أثر كبير على تنمية مجتمعنا بما يُلبي احتياجاتنا في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها.