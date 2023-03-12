شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3 % انخفاض فى حوادث الحريق فى مصر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـى لحوادث الحريق بعـدد 11470حـادثة بنسبة 23,2%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعـدد 5562 حــادثة بنسبــة 11,3% خلال عام 2022 .
ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر- أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ ..) بعدد 14479 حادثة بنسبة 29.3%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9407 حادثة بنسبة 19.1% من إجمالي مسببات الحريق.
وجاءت الارض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد21500 حادثة بنسبة 43.6%، يليها المبانى السكنية بعدد 17029 حادثة بنسبة 34.5% من إجمالي حوادث الحريق، وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5840 حادثة بنسبة 11,8%، يليها محافظة الجيزة بعدد 4157 حادثة بنسبة 8.4%، وفى المرتبـة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 104 حادثة وبنسبة 0,2% من إجمالي حوادث الحريق .
وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6147 حادثـة بنسبـة 12,5% ،يليــه شهـر يونيو بعدد 4981 حادثـة بنسبة 10.1% وأخيراً شهر فبراير بعدد 3133 وبنسبة 6.3% من اجمالي حوادث الحريق .
وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 203 متوفى عام2022 مقابل 252 متوفى عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.4% عن عام 2021، بلغ عدد المصابين 855 مصاب عام 2022 مقابل 824 مصاب عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8% عن عام 2021.