شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل التراجع بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات 800 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 16042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 2795 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 18837 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 6636 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.21% ليصل

إلى مستوى 4394 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3614 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحجم تداول 770.5 ألف سهم بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

كما أعلنت البورصة، إعادة أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد، والحفر الوطنية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إلى السوق الرئيسي للبورصة اعتبارًا من جلسة الأحد، مع إلغاء كافة الطلبات والعروض المسجلة خلال جلسة يوم الخميس النهائي، على أن يكون سعر فتح الورقة المالية 73.5 جنيه للسهم الأول، 4.69 دولار للسهم الثاني، 0.95 دولار للسهم الثالث، 12.54 جنيه للسهم الرابع، 2.55 دولار للسهم الخامس، 2.041 جنيه للسهم السادس، ويكون التداول عليها طبقًا للحدود السعرية وآليات الإيقاف المؤقت المعمول بها بالسوق المدرجة به، وذلك في ضوء عدم تحقيق لسعر إغلاق من خلال آلية مزاد سعر الإقفال وانتهاء المزاد على الورقة المالية بنهاية يوم الخميس الماضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار عدد 350 ألف سهم، 265 ألف سهم، 313.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والدولية للأسمدة والكيماويات 35 ألف سهم، 121 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 25 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان 94 ألف سهم، واشترت إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة المالية والصناعية المصرية 168.9 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 9%، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية ليبلغ 796 مليون جنيه بنسبة نمو 17%.

كما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 20.1 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه، وبلغت الخسائر بعد الضريبة 11.5 مليون جنيه مقارنة مع 12.7 مليون جنيه.

وفي سياق آخر قالت شركة مصر للفنادق، إن الشركة حصلت على حكم ضد محافظ الأقصر بتعويض 8 آلاف جنيه عن سعر المتر المربع في أرض الشركة، والبالغ مساحتها 150.1 ألف متر مربع على سبيل التعويض النهائي الجابر للضرر شامل قيمة المزروعات على أن يخصم منه مقدار المبلغ الذي تم صرفه والفوائد القانونية بواقع 4%، وألزمت المستأنف بالمصروفات، مضيفة أن الحكم واجب النفاذ بعد استلام الصيغة التنفيذية بعد شهر من تاريخه، ويمكن الطعن عليه بالنقض من قبل محافظ الأقصر، مع مراعاة أن النقض لا يوقف التنفيذ.

فيما أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الإدارة على تجزئة السهم، وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من جنيه ليصبح 10 قروش للسهم الواحد، لما له من أثر بالغ الأهمية في شأن توسيع قاعدة الملكية للأسهم، وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين، وكذلك زيادة التداول الحر لسهم الشركة، وبالتالي زيادة السيولة وكذلك زيادة أعداد المساهمين، لتمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية ورغبة من الشركة في تحقيق نجاح زيادة رأس مال الشركة المدفوع مما يشكل الداعم الرئيسي للشركة لنجاح خططها المستقبلية، وتمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية.