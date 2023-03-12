بداية التعاملات.. 15 جنيها تراجعا بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1236 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1590 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1855 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2120 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 14840 جنيها ، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1868 دولارا للأوقية أمس الأول الجمعة، بزيادة قدرها نحو 2.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.