شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "برايم القابضة" تقرر عزل مجلس إدارة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، بنسبة 63.69% على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم وتحديد جلسة لجمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد مع بقاء المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد، بغرض تسيير أعمال الشركة، كما فوضت الجمعية العامة العادية حسن سمير فريد في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، رفض الجمعية بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر عام 2022، وفي حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

في سياق آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستتولى فحص ودراسة موقف الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 8 مارس الجاري، من حيث مدى سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت أثناء انعقادها وصحة إثبات نسب حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، وكذلك حصة التصويت على القرارات المتخذة فيها بناءً على تحقيقات ستجريها الهيئة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم مراقب حسابات الشركة الحاضر للجمعية، في ضوء المستندات التي ستقدم للهيئة من مراقب الحسابات، ومن الشركة للوقوف حول الإجراء القانوني الواجب اتخاذه.