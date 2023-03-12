سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

طرح ميد بنك، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وعرض بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 90.95 للبيع.

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.