شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز " الشروق" يقود حملة على المخالفات بالأسواق التجارية بالحى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، البدء فى تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث، وذلك ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن خطة العمل الحالية إستهدفت تنفيذ الأسفلت نظراً لإنتهاء شبكة الغاز الطبيعى وكذلك الأرصفة أمام العقارات والمسطحات الخضراء، وسيتم تباعاً أعمال الرصف لباقى الطرق حسب جاهزيتها لتنفيذ الأسفلت، مشدداً على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والإلتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

وفي سياق متصل، قاد المهندس على سعد، حملة مكبرة على الأسواق التجارية بالحى الثانى، وذلك لرفع الإشغالات بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، برئاسة المقدم خالد عبدالعزيز، وشرطة مرافق المدينة برئاسة المقدم عمرو نبيل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط (23) مخالفة تنوعت ما بين تعد من أصحاب المحال على ممرات المشاة، وممارسة الأنشطة بدون ترخيص، كما تم أيضاً مصادرة الإشغالات، والتحفظ عليها بمخازن الجهاز بخلاف تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع العشوائية، وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.