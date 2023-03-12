شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا توسعت مصر فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة؟.. 10 معلومات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة الموسم الحالي شرق العوينات في نفس المنطقة التي سبق زراعة الأقطان فيها الأعوام الماضية شرق العوينات ، لا سيما إنه يتبقى أيام قليلة على الموعد المناسب للزراعات ؛بما يضمن جودة الزراعات وتجنبها الأخطار الخارجية المتعلقة بطبيعة البيئة الصحراوية ،خاصة بعد النتائج الجيدة جدا للزراعات الموسمين الماضيين ،ونجاح تجارب الزراعة وتحقيق متوسط يبلغ نحو 10 قناطير للفدان.. تعرف على مزايا وتفاصيل زراعة الأقطان قصيرة التلية.

ـ سيتم زراعة مساحات تتراوح ما بين 5 آلاف فدان إلى 10 آلاف فدان الموسم الجديد.

- زراعة 5 آلاف فدان شرق العوينات تكون الحكومة ضاعفت المساحة المنزرعة البالغة 1250 فدانا الموسم الماضى 4 مرات.

- الأقطان المصرية وفرت نحو 1500 جنيه فى القنطار الواحد مقارنة بالأقطان اليونانية.

- يمكن رفع نسبة التوفير لـ2500 جنيه فى كل قنطار حال زيادة المساحات والاعتماد على الجنى الآلى بشكل كامل، وتجنيب ثمن المعدات والآلات.

ـ حققت زراعات الموسم الماضى، ارياح تقدر بنحو 30 مليون جنيه مقارنة بسعر الاقطان المستوردة.

ـ الأقطان القصيرة والتى يتم استخدامها فى الصناعة بنسبة 98.5% مقارنة بـ1.5% للأقطان طويلة التيلة.

ـ الإنتاجية تراوحت من 10 إلى 14 قنطار، فى كامل المساحة، التى تم جنيها بالحصادات الالية أو الجنى اليدوى، وهى إنتاجية توازى الإنتاج العالمى لنفس النوعية من الأقطان.

- وفق النتائج النهائية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فإن تكلفة زراعة 1000 فدان تصل لنحو 40 مليون جنيه شاملة كافة التكاليف بداية من استيراد البذور وتهيئة الأرض وعملية الزراعة والحصاد والنقل والحليج أيضا.

- فتح المجال للقطاع الخاص لزراعة 50 ألف فدان سيساهم فى ضخ نحو 2 مليار جنيه كل موسم يمكنها تحريك الاقتصاد خاصة صناعة الغزل والنسيج.

ـ كما سيتم توفير نصف واردات مصر من الخارج البالغة نحو 1.5 مليار دولار، علاوة على تشغيل وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.